Életem egyik nagy álma volt, hogy színpadra állítsam az Országúton című filmet, amely mindazok mellett, hogy egy csodálatos történet, 1954-ben az első Oscar-díjat is elnyerte. Igaz, hogy ez akkoriban fekete-fehér volt, de mi most behoztuk a színpadra a színeket, hiszen égnek a fények, gyönyörű a díszlet, miközben szól a fantasztikus Nino Rota féle zene. A színpad is megelevenedik a színészeknek, a gyerekeknek és a cirkuszi környezetnek köszönhetően, miközben megmarad a film lírai hangulata és annak szívbemarkoló pillanatai -