Tizennegyedik alkalommal szervezték meg a Sop-Rock Tehetségkutató Fesztivált a soproni Hangár Music Gardenben, lehetőséget adva a feltörekvő ifjú zenészeknek a bemutatkozásra és a megmérettetésre. A licistákból álló Sense Is Out nevű zenekar az utolsó pillanatban nevezett, de az a lényeg, hogy ott volt. Meg is szerezték a harmadik helyezést, jutalmuk pedig az, hogy előzenekarként a soproni Búgócsiga Akusztik Garden és a Hangár Music Garden klubokban léphetnek fel. Két különdíjat is ért a produkciójuk: egyrészt kiemelkedő zenei tehetségéért a zenekar kapta a rendkívül megtisztelő Újfalusi Gábor-díjat , másrészt fellépési lehetőséget nyertek a Pro Kultúra Sopron valamelyik városi rendezvényére.

- A versenytárs Lolly Rock-ban is játszanak licisták, Pécsi Ádám és Dóka Botond, ők szóltak, hogy indulnunk kellene a fesztiválon. Nem haboztunk, belevágtunk - mondja a Líceum ünnepeinek állandó zongoristája, Cser Barna, a Sense Is Out egyik oszlopos tagja. Józsa Hanna (vokál), Haris Lőrinc (dob), Király Regina (basszusgitár), Mikó Ábel (szólógitár) és Cser Virág (ritmusgitár) alkotják még a zenekart, produkciójuk pedig igazi csapatmunka eredménye. Barna megírja az alapokat és a szöveget, mindenki más pedig kidolgozza a saját részét.

Kilenc saját számuk van már, pedig csak idén tavasszal, a keszthelyi Helikon Ünnepségekre álltak össze. Azóta viszont nem tudnak leállni...

- A dalok témája elég vegyes, bármi megihlethet bennünket, történetek, jelenségek, gondolatok, szóval, ami úgy egyébként is foglalkoztat bennünket. Igyekszünk pozitív életszemlélettel nyúlni a problémákhoz is. Alapvetően a közös zenélés öröme mozgat és tart össze bennünket, de komoly terveink is vannak. Természetesen a világhírnév felé menetelünk - mondják nevetve a Sense Is Out tagjai. Csak látszólag tréfálnak. A sikerek és visszajelzések is bátorítják őket arra, hogy komolyan foglalkozzanak az együttessel és zenei karrierjükkel.

Az alternatív rockot punkos beütéssel játszó zenekar legközelebb szeptember 21-én, 20 órakor lép fel a Liszt-központban a Most zenélj! minifesztivál keretében, október 26-án pedig a Hangárban a Wall of Sleep előzenekaraként csápolhatunk a bandának. Addig is (meg utána is) ott az Instagram, hogy figyelhessük, hogy haladnak tanulmányaik mellett a Sense Is Out tagjai a hírnév felé.