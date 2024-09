Hagyományőrző Fesztivált tartott a hétvégén Egyeden a helyi Férfi Dalkör. Amatőr művészeti csoportok gyűltek össze, hogy bemutassák egymásnak kultúrájukat, szokásaikat, dalos kincseiket. Kézműves kirakodó vásár is volt, illetve helyi termékeket is kóstolhattak az érdeklődők. A rendezvényen többször is elhangzott, hogy az értékőrző közösségek jelentik a nemzet megtartó erejét. A Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület támogatta a fesztivált.

Hagyományőrző fesztivál volt Egyeden.

Egyedi fesztivál

Hutflesz Mihály, az egyesület elnökhelyettese kiemelte: az egyediek olyan programot állítottak össze, amely a Rábaköz múltját, hagyományait, néprajzát helyezi a középpontba. Olyan eseményt szerveztek, ami a múltat összeköti a jelennel és a jövőt is vázolja. Kuti Ferenc, az egyedi dalkör elnöke bemutatta közösségüket. A népdalkört 1932-ben alapította meg Bogdán József tanító. Szép sikereket értek el, de a második világháború a közös dalolásnak is véget vetett. Az 1970-es években Kajos László pedagógus szervezte újjá a csoportot. Jelenlegi felállásában 2010 óta működik a dalárda, elsősorban népdalokat énekelnek.