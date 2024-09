Hogyan kapcsolódnak őseikhez a modern kor poncichterei, vagyis Sopron német ajkú szőlősgazdái? Hol találjuk a környék testet és lelket is megújító gyógyhelyeit, és milyen élményt tartogat a Fertőrákosi Kőfejtő? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a Petőfi Kulturális Ügynökség Mi, magyarok című sorozatának legfrissebb részének nézői. A videóból az is kiderül, honnan került elő a Soproni Múzeum egyik legérdekesebb kincse, egy 2000-2500 éves, kelta kori szobor.

Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című országos programsorozat második állomása a hűség és a szabadság városaként is emlegetett Sopron volt, ezért a Petőfi Kulturális Ügynökség Mi, magyarok című 19 részes sorozatának második epizódjában Győr-Moson-Sopron vármegye kincseit ismerhetik meg a nézők – Pannonhalmától Sopronon át a Fertő-Hanság Nemzeti Parkig.

„A soproni Lővérek klimatikus gyógyhely, Balfon gyógyvíz található, a Fertő-tó világörökségi terület. Rengeteg fesztivál várja a vármegyében a családokat, a gyerekeket, például a győri Győrkőcfesztivál vagy a Soproni Ünnepi Hetek, amely egy nagyon nagy múltra visszatekintő kulturális rendezvény. Ugyanakkor nemcsak a testi-lelki, hanem a szakrális feltöltődésre is lehetőség van például Pannonhalmán, ami szintén a világörökség része” – sorolja a vármegye kihagyhatatlan úti céljait és programjait Taschner-Schmidt Erika idegenvezető, aki ma már ízig-vérig soproninak érzi magát, bár nem a város szülötte.

Ajkán születtem, hosszas nógatásra 2008-ban költöztem Sopronba, de azóta annyira megszerettem itt élni, annyira soproninak érzem magam, hogy a legutóbbi ügyintézés során, amikor elkérték az adataimat, születési helyemnek véletlenül Sopront diktáltam be

– mondja, hozzátéve a helyiek mély vallásossága is megérintette őt, ma már ő is a hitben formálódott közösség tagja.

A város évszázados múltú templomaiban, girbe-gurba utcáin, barokk palotáiban megelevenedik a történelem – hogy mennyire, azt Erika saját maga is megtapasztalhatta, kertjükben ugyanis egy 2000-2500 éves, malacot ábrázoló szobrot találtak a régészek. „Nagyon izgalmas nap volt a családunk életében, amikor a kutatás zajlott nálunk, a szőlőben. Éppen a kisfiam volt azzal az önkéntessel, aki megtalálta a kelta szobrot. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az alkotás ma már a Soproni Múzeum új régészeti kiállításán szerepel” – emeli ki.