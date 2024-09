– A mostani Moson Megyei Tárlatra 48 műalkotó adta be jelentkezését és 87 alkotás érkezett be. A zsűri alapos kritériumok alapján végigment mindegyik alkotáson és 31-et engedett át a rostán. Az előző tárlatokhoz képest itt is eléggé erős és összetett tematikák sorakoztak fel, a groteszk emberábrázolástól, a természethű tájképen keresztül az egyéni technikával létrehozott nonfiguratív kísérletezésekig – emelte ki Keszeiné Siklósi Zsuzsanna.

A festmények, grafikák mellett régi és új technikával elkészült kisplasztikai és iparművészeti alkotásokat is látni lehet. A korosztály tekintetében is vegyek a kép: a 20 év alattiaktól a 80 felettiekig.

Juhász Bálint, a Hansági Múzeum kurátora és gyűjteménykezelője a művészettörténész szemén keresztül értékelte a kiállított alkotásokig, olyan részletekre is felhívva a figyelmet, amin a laikusok figyelme egyébként átsiklott volna.

Ezúttal is négy díj talált gazdára. A mosonmagyaróvári önkormányzat elismerését Halmi-Horváth István érdemelte ki, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásét Glaser Péter. A Hansági Múzeum díját, amivel egy egyéni kiállítás lehetősége is járt, Karczagi Endrének ítélték oda. A zsűri díját ezúttal Glázer-Kozma Edit vehette át.

A megnyitó hangulatához Tercz-Kellei Nikolett, hegedűművész, a Győri Nemzeti Színház zenekarának tagjai járult hozzá. Az alkotások október 6-ig láthatóak.