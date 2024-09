Régi tagokkal kiegészülve, fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából ad koncertet a fertőhomoki Kajkavci Tamburazenekar. A koncert szeptember 14-én, 18 órakor lesz a fertőhomoki kultúrházban, ahová a belépés ingyenes.

- A húszéves jubileumot is megtartottuk, és nem volt kérdés, hogy a huszonötödikre szintén ünnepi műsorral készülünk. Örülünk, hogy a régi tagjaink közül többen velünk lesznek, így például Szallmer János is, aki énekelni fog. Tíz hangszerrel március óta zajlanak a próbák - mondta dr. Horváth Ádám, a zenekar vezetője, az alapító tagok egyike. Hozzátette, jelenleg öten vannak az együttesben, ami a működéshez szükséges legszűkebb létszám, viszont a zenészek lelkesedése töretlen, így továbbra is készülnek az új kihívásokra. Reményeik szerint a közeljövőben egy régi tagjuk visszaköltözik Fertőhomokra és újból csatlakozik a zenekarhoz. A zenekar jelenlegi tagjai: Horváth Ádám, Várhelyi Máté, Kozák József, Kozák Krisztina és Pálmai Adrián.

A zenekar 20 éves jubileumát is nagyszabású koncerttel ünnepelték meg. Fotó: Picasa

A megalakulás

A fertőhomoki tamburazenekar 1999-ben alakult meg. A tanítást a kópházi tamburazenekar megalapítója és egykori vezetője, Szallmer János kezdte meg az akkori általános és középiskolásokkal. A cél az volt, hogy ebben a kis faluban - ahol a többi környékbeli horvát falutól eltérően a kaj nyelvjárást beszélik - újra megmozduljon az itt lakókban régi kultúrájuk, hagyományaik és szokásaik emléke.

- A munka a kezdetekben nehezen indult, elsősorban a hangszerhiány és a meglévő hangszerek rossz állapota miatt. Azután szépen, fokozatosan rendbe hoztuk a hangszereinket, és apró lépésekkel megkezdtük a felkészülést és a felzárkózást a környék és az ország tamburazenekaraihoz. Első fellépésünk az alakulás évében december 18-án egy karácsonyi ünnepségen volt. Ma már az ország egyik legismertebb zenekara a miénk - emlékezett a kezdetekre Horváth Ádám, aki 2009-ben vette át az együttes irányítását.

Lemezek

A zenekar 2004-ben adta ki "Slatke tajne" című lemezét, 2006 végén jelent meg a "Radujte se narodi" karácsonyi összeállítás, míg 2007 elején új népzenei lemezt készítettek "Mi smo kajkavci" címmel. Fontos állomás a zenekar életében a 2009-es esztendő. Ebben az évben lett 10 éves a zenekar, és ekkor kezdték el negyedik lemezük felvételét, amely kizárólag saját dalaikat tartalmazza. A lemez címe "10 Zlatnih Godina" - "10 Arany Év".