A Generációkon átívelő fénnyel írt emlékképek címet viselő tárlaton dr. Kárpáti György háziorvos, fotóművész különleges hangulatú, hajnali fotói mellett édesapjának, dr. Kárpáti Lászlónak és a világjáró fiának, Balázsnak a fotói is láthatók voltak.

A Finisszázs keretében Köves Andrea televíziós műsorvezető és dr. Kárpáti György pódiumbeszélgetésének lehettek részesei a jelenlévők, ahol Kárpáti doktor személyes emlékeit elevenítette fel.

A beszélgetést a televízió is rögzítette. Ezután filmvetítés következett Kárpáti doktor soproni témájú díjnyertes filmjeiből.

Fotó: Szalay Károly

- Rendkívül jó hangulatú volt a zárórendezvény és korábban, a malommal együtt is sokan megnézték a kiállítást. Még japán nyelvű bejegyzés is volt a vendégkönyvben. Örömmel tapasztaltam, hogy egyre inkább feléled az a pezsgő kulturális élet, ami a zeneszerző nagypapám idején jellemezte a Kárpáti-malmot. Ez volt a negyedik kiállítás a Malmáriumban és tervezzük Szényi Zoltán festőművész bemutatkozását, valamint a tavaly elhunyt Fejér Zoltán előtt is tárlattal tisztelgünk majd. Augusztus 31-én pedig a régi Nautilus tagok közreműködésével egy Shadows-estre várjuk az érdeklődőket - invitálta az érdeklődőket a közelgő programra dr. Kárpáti György.