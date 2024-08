- Miután befejeztük a tavalyi évadot, folytatódott a kemény munka a színfalak mögött és hatalmas sikererrel mutattuk be a Margitszigeti Szabadtéri színpadon az Evitát, amit decemberen a győriek is láthatnak. Szoros és kiváló a kapcsolatunk a Győri Balettel, köszönjük, hogy a Magyar Táncfesztivál alatt is tudtunk az épületben próbálni a premierre - mondta Bakos-Kiss Gábor, aki szerint a két teltházas nyilvános főpróba is jól mutatja milyen közönségkedvenc született.

Hozzátette: Az előadás zenei minősége Silló Istvánnak és tehetséges művészeinknek köszönhetően országos visszhangot ért el. Már folynak az egyeztetések, hogy a következő évadban is bemutassák újra az Evitát a Margitszigeten, valamint újabb musicalt álmodjanak a színpadra.

Elkezdődtek a próbák, orosz rendezővel dolgoznak gőzerővel a szeptember 28-án debütáló Szentivánéji álom vígjátékon, míg folytatták Bende Ildikó, Rupnik Károly és Maszlay István jutalomjátékának próbáit is. A Hárman a padon című színművet az igazgató rendezi annak tiszteletére, hogy Bende Ildikó 50 éve tagja a színháznak.

A bemutatók sorát Kszel Attila tollából Jókai darabjával folytatják októberben, aminek címszereplője nem más lesz mint a 90 éves Bede Fazekas Csaba. Szintén ebben a hónapban mutatják be a Bohéméletet koprodukcióban a debreceni színházzal Szikora János rendezésében.

Tavaly a KULTUP program keretébe 48 településre vitték el a színházat és mutatták be a győri művészek munkáját. A Déryné program részeként tovább folytatják idén is, sőt egy új előadással járják be a helyi középiskolákat.

A Győri Balett Tranzit előadását és a Győri Könyvszalont követően vígoperával áll színpadra a győri társulat, méghozzá Zakariás Zalán rendezésében láthatja a közönség A csengőt novemberben. Decemberben pedig érkezik a várva várt Evita.

- A Padlásszínház fellendítésével és átformálásával Móczár Bencét és Hajdu Tibort bíztam meg, hogy még több fiatalt tudjunk megszólítani. Decemberben bemutatjuk a Balettlábat, Ungvári István főszereplésével. Viszont az előadásokon túl számos vizsgaelőadásra lehet majd jegyet venni a negyedéves színész hallgatók, valamint az egyetemen végző győri művészek alkotásaira - részletezte az igazgató.