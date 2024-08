A Malmáriumban 34 kollázs technikával készült festménye és 16 akvarellje látható Szényi Zoltánnak. A tárlatot a művész lánya, Szényi Krisztina, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum munkatársa nyitotta meg a hétvégén. Soproni emlékekkel átszőtt megnyitójában úgy fogalmazott, édesapja a festék illatát már gyermekkorában magába szívta. A nagypapa ugyanis órásmester volt, de hétvégeken szívesen rajzolt és festett, eljárt az akvarellfestő Soproni Horváth József szakkörébe is.

A felvételen Szényi Krisztina és Szényi Zoltán a kiállítás megnyitóján.

Fotó: Szalay Károly

Szényi Zoltán a Széchenyi-gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, ahol Szarka Árpád festőművész, rajztanár szakkörébe járt. Az ő bátorítására fordult az érdeklődése végérvényesen a művészi pálya felé. Elvégezte a Pécsi Tanárképző Főiskola rajz-földrajz szakát, majd Budapesten a magyar Képzőművészeti Főiskolán szerzett középiskolai művésztanár végzettséget. 52 éve "ideiglenesen" Zalaegerszegen telepedett le, ahol 2010-ig művésztanárként dolgozott. Évtizedekig vezette az ottani képzőművészeti szakkört, tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, alkotásait számos egyéni és csoportos kiállításon megcsodálhatta a közönség, munkásságát több díjjal is elismerték.

Festményein és akvarelljein megjelenik a Zalai-dombság, a göcseji táj, a Kis-Balaton, de mint Szényi Zoltán mondta, nagy hatást gyakorolt rá Sopron középkori hangulata, fiatalkori éveinek helyszíne és édesapja "órás" öröksége is. A most kiállított, montázs technikával készült képei közül többen felfedezhetők az óraszerkezetek egy-egy darabjai, fogaskerekei. Textilt, fadarabokat és homokot is felhasznál alkotásainál a tér és az idő szimbólumaként.