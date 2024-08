A Haydneum - Magyar Régizenei Központ célja, hogy segítsen és népszerűsítse a magyarországi régizenejátszást, megőrizze és történeti hitelességgel mutassa be a hazai vonatkozású barokk, bécsi klasszikus és kora romantikus zenei örökségét. Az II. Haydneum Eszterháza Fesztivált ennek a célkitűzésnek a keretében szervezték meg, ahol szeptember 7-ig nagy műgonddal összeállított programmal várják a régizene szerelmeseit az Esterházy-kastélyban. A koncertsorozat során a közönség egy igazi időutazáson vehet részt, ami a pompakedvelő Fényes Miklós XVIII. századi udvarának rendkívüli zenei életét is felidézi. A nyitókoncertet pénteken tartották az Apolló-teremben, ahol részt vett XIII. galántai Esterházy II. Antal herceg és Esterházy Szvetlána hercegné is.

A nyitókoncerten Vashegyi György, karmester köszöntötte a jelenlévőket. - Egy esztendővel ezelőtt találkoztunk itt utoljára, amikor Mária Terézia látogatásának 250. évfordulójára emlékeztünk. Most ismét egy koncertszerű alkotással érkeztünk a közönségnek, amelyet Joseph Haydn 1779-ben írt. A következő hetekben pedig további zenekari estekkel és koncertekkel várjuk az érdeklődőket - hangsúlyozta Vashegyi György.