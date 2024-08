Örömmel tölt el, hogy Sopron városa, amely méltán viseli a hűség városa címet, 1977 óta rendszeresen megrendezi az Érembiennálét. Ez egy kivételes esemény, különösen annak fényében, hogy Magyarországon kevés biennálé maradt fenn. Az esemény kiváló lehetőséget biztosít a szobrászoknak, hogy új és izgalmas alkotásokat mutassanak be. Különösen örvendetes, hogy a biennálék közötti időszakban az előző évek díjazottjai is bemutatkozhatnak. Ezen a kiállításon kisplasztikák és rajzok is megtekinthetők, ami még érdekesebbé teszi az alkotókkal való ismerkedést