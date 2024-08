A magyar premontreieket heten képviselték, köztük Fazakas Zoltán Márton csornai apát és Boldvai Márton Bertalan csornai delegátus. A magyar közösségek számára külön örömet okozott, hogy a hat évre választott definitóriumnak két tagja is kötődik hazánkhoz: Daniel Janácek apát a felvidéki Vágbesztercéről származik, Lukas Dikany osztrák apát nagyapja pedig magyar anyanyelvű volt, így mind a ketten beszélnek néhány szót magyarul, és szívükön is viselik a magyar premontrei közösségek sorsát.

Az előadások, beszámolók és plenáris ülések mellett jutott idő az egyes nyelvi cirkáriák csoportüléseire, így a magyar premontrei cirkária találkozóira is. Számos olyan kérdés vetődött fel, amelyet hasznosabbnak tűnt nyelvi csoportokban megvitatni, így alakítva ki közös álláspontokat. Az idei generális káptalan helyszíne jelképes is volt, hiszen 1627 óta a prágai Strahovi Premontrei Apátság szolgál a rendalapító földi maradványainak nyughelyéül. Így a több mint 110 premontrei szerzetes – mind az öt kontinensről, a világ minden tájáról érkeztek – nemcsak jelképesen, hanem fizikailag is Szent Norbert köré gyűlve imádkozott és tanácskozott a rend jelenlegi és jövőbeli helyzetéről, a rendhez tartozó csaknem 1300 kanonok és szerzetesnő életéről.