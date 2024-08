– Végzős voltam a gimnáziumban, amikor részt vettem egy monostori hétvégén. Ez egy olyan alkalom, amikor a diákok beköltözhetnek a monostorba és együtt vannak a szerzetesekkel. Minden programjukon részt veszünk, együtt imádkozunk, étkezünk, sokat beszélgetünk. Ekkor kaptam egy meghatározó benyomást, ekkor kezdtem igazán meglátni, megismerni ezt a közösséget, hogy kik élnek itt, mit jelent a szerzetesség, mit jelent bencésnek lenni. Akkor éreztem először, hogy jó lenne közéjük tartozni. Aztán ez szép lassan bontakozott ki az egyetemi évek alatt. Először azonban a papi hivatás vonzott és csak az érettségi után kezdett el bennem mozogni a szerzetesség gondolata. De abban biztos voltam, hogy először egyetemre, matematika szakra megyek, tehát nem rögvest teológiára, szemináriumba – mondta egy interjúban Emánuel testvér, akit az örökfogadalom liturgiájában Urunk színeváltozásának története, benne a ragyogás mindig megérintett, ezért jelmondatomnak ezt a zsoltáridézetet választotta: Tekintsetek rá és arcotok felragyog! (Zsolt 33,6)

– Úgy hiszem, hogy az Úrral való kapcsolat az, ami ragyogóvá tud tenni. A kapcsolat része lehet az imádság, a szüntelen visszatérés hozzá a zsolozsmában. Ha ellankad az erőm, a lendületem, akkor is újra és újra lehetek bátor és visszatérhetek hozzá, mert ez az, ami megadja azt az értelmet, azt a ragyogást, ami be tudja világítani az életemet. És ez nemcsak nekem jelenthet bátorítást, hanem másnak is tudom kívánni: tekintsetek rá és a ti arcotok is felragyog! – vallja a testvér.

A szentmisét élőben közvetítették a Főapátság Youtube-csatornáján: