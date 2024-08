Népzenei találkozót tartottak a hétvégén Gyórón. A falu hagyományos rendezvénye több okból is ünnepi volt: tíz éve alapították a helyi dalkört, illetve testvértelepülési szerződést írtak alá az erdélyi Székelyszentmihály községgel. A két település kapcsolata már hatéves.

A Gyórói Dalkör tíz évvel ezelőtt hagyományőrző céllal alakult, majd citerazenekarrá bővült. Manapság férfidalárdaként működik a csoport.

– Daloshagyományainkat, az elmúlt tíz évet ünnepeljük a találkozóval – mondta Zsirai Jenő, Gyóró polgármestere, aki maga is tagja a kórusnak. – Az esemény jelentőségét emeli, hogy ismét köszönthettük az erdélyi Székelyszentmihály citerazenekarát. Velük hat évvel ezelőtt vettük fel a kapcsolatot, és a barátság azóta is tart. Most írásban is megerősítettük szeretetünket és barátságunkat egymás iránt.

A gyórói eseményen fellépett a Csóri Csuka Dalkör, a Félnótás Citerások, a Rozmaring Népdalkör, a Lámpás Citerazenekar, a Bogyoszlói Férfi Dalkör, a Vadrózsa Citerazenekar, a székelyszentmihályi citerások és a Gyórói Férfi Dalárda.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő a rendezvény megnyitóján azt hangsúlyozta, hogy hálásnak kell lenni minden közösségért, melyek évszázados, évezredes értékeket őriznek. – Köszönettel tartozunk a két község együttműködéséért is, hiszen az összetartozást jelképezi. Azt fejezi ki, hogy mi, magyarok, éljünk bárhol a világban, amíg magyarul beszélünk, magyarul nótázunk, addig összetartozunk – fogalmazott.

– Igaz barátokra, testvérekre leltünk Gyórón, és feltöltődünk, amikor itt lehetünk. Tulajdonképpen mintha hazajönnénk, úgy érezzük – így Nagy Márta Izabella vélekedett, a székelyszentmihályi citerazenekar vezetője.

– E pillanat szépségét nemcsak megőrizni kell, hanem elvinni a holnapokba. Olyan közösségből jövünk, amit a kívülállók maradinak látnak, mi, benne élők viszont értékmegőrzőnek tartjuk. Próbáljuk őrizgetni, amit áldott örökségként kaptunk a múltból, az előttünk járóktól. Adja Isten, hogy még sok ilyen pillanatunk legyen, és a testvéri szeretetről ne csak beszéljünk, hanem éljük is meg a mindennapokban – osztotta meg gondolatait a szerződés aláírása előtt Tófalvi Tamás, Székelyszentmihály unitárius lelkésze.