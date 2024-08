Táborunk nemzetközi, a magyar résztvevők mellett Ausztriából és Szlovákiából is érkeztek olyan vendégek, akik évek óta visszajárnak hozzánk. A tematika idén is a Fertő-táj építészeti és természeti értékeinek megörökítésére épült, ami egyesületünk alapítója, Ferenczi József hitvallása is volt. A különböző technikákat alkalmazva a résztvevők elsősorban a táj épületeit és növényzetét örökítették meg. Az első két napon Rozmán Zoltán festőművész vezetésével a hagyományos diópáctechnikát gyakorolták. Ezt követően a kétnapos akvarell-alkotóműhelyben elsősorban növényeket és virágcsendéleteket festettek, míg a hétvégi pasztellworkshopon a természet és az épített örökség elemei kerültek a középpontba