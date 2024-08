Kiss Péter baracsi születésű harmonikaművész 2023-ban sikeres BA (bachelor) diplomát szerzett Ivano Battiston professzor kezei alatt. Jelenleg az előbb említett intézmény tanulója a mesterképzésen. Fiatal kora ellenére már olyan helyeken mutathatta meg tudását, mint a Virtuózok tehetségkutató műsor, a pécsi Kodály Központ, de játszott már Szerbiában, Horvátországban, Csehországban, Olaszországban és Oroszországban is. Több hazai és nemzetközi versenyen ért el dobogós helyezést, ezek mellett 2016-ban Nívódíjat, 2019-ben pedig Rotary Díjat, valamint szülőfalujában Ifjúsági Kitüntető Díjat vehetett át. Szóló karrierje mellett számos alkalmi és állandó kamarazenei formációkban dolgozik itthon és Olaszországban egyaránt. Péter célja mindig is ugyanaz lesz: a minőségi és igényes zene hirdetése, mindezt a harmonikán, egy olyan fantasztikus hangszeren, amelynek a zenei életben betöltött szerepét a lehető legmagasabb szintre szeretné emelni.

Szigeti Bence zeneiskolás korában is rengeteg versenyen vett részt, ahol rendre 1., 2. helyen végzett. 2020-ban sikeresen felvételt nyert a Zeneakadémia gitár tanszakára, ahol Csáki András irányítása alatt folytatta tanulmányait. 2022 szeptemberétől 2023 júniusáig Erasmus ösztöndíjjal a lille-i ESMD hallgatója lehetett, napjaink egyik legelismertebb gitárművészének, Judicael Perroy-nak az osztályában. Rengeteg hazai és nemzetközi versenyen szerepelt sikeresen, számos hazai és nemzetközi gitárfesztiválon is részt vett, melyeken lehetősége volt testközelből hallani, majd kurzusokon együtt is dolgozni a világ legnagyobb szaktekintélyű gitárművészeivel. 2019-ben az a megtiszteltetés érte, hogy a gitárirodalom talán leghíresebb művét, Rodrigo Aranjuez-i gitárversenyének 2. tételét adhatta elő a Pannon Filharmonikusok zenekarral, Vass András vezényletével.