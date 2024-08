- Most jöttünk ki a Hair premierjéről, felállva tapsolt a közönség. Miért a zalaegerszegi Kvartélyház Szabadtéri Színházzal működik együtt a Soproni Petőfi Színház most ennél a darabnál?

- Mondhatni, véletlen találkozás, de az életben nincsenek véletlenek. A színművészeti egyetem folyosóján találkoztam Tompagábor Kornéllal, aki mondta, szeretné színpadra vinni a Hairt, mit gondolok erről. Feleltem, ragyogó ötlet, ha ma létezik darab, ami a világunkat szemlélve aktuális, ez tényleg az. Azonnal felajánlottam, legyen közös produkciónk ez. Egy perc alatt zajlott az egyezségünk, együttműködésünk. Ez a mű sajnos ma nagyon aktuális. Itt zajlik tőlünk nem messze egy értelmetlen háború, s még sok helyen a világban is ugyanezt átélik emberek milliói, amikor érdekek, hatalmak irányítanak, vesznek el életeket, miközben mindenki békére vágyik. A színház jelezzen feléjük, fontos! Ez a darab szól szabadságról, szerelemről, barátságról, a másikért való kiállásról, a békéről, a szeretetről. Generációkat köt össze a csodálatos zene, az emberi történet, Milos Forman zseniális filmje, annak emléke. Kitaláltuk a formáját az együttműködésnek, így jött a barlangszínházba a premier. Két teltházas előadás felállva ünneplő közönséggel. Ami nekem mindig örömet ad, sok fiatal vesz részt több helyről az előadásban. Jönnek a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói, érkeznek zalaegerszegiek, Békéscsabáról is jön szereplő és persze Sopronból, hiszen az őszi, novemberi előadásban a mi társulatunk mutatkozik meg. Szeretnénk, ha nézőink nyitott szívvel jönnének hozzánk, hasson rájuk mindaz, amiért a Hair egyetemes kulturális érték örök érvényű üzeneteivel.

Fotó: Pro Kultúra Sopron/Rombai Péter

- Ez lesz most az első olyan évada, amikor szeretné megmutatni, milyen színházat kínál Sopronnak, a nézőknek. Mik vezérlik?

- Lendületes, a gondolatok megújulását elősegítő, szerethető színházban gondolkodom. Elindultunk egy úton, megtettük az első lépéseket. Nyitunk a nézők felé, s nyitunk a kortárs irodalom felé, de nem úgy, hogy a közönség elforduljon tőlünk. Remek szerzők kiváló darabjait olvashatom nap mint nap, s szeretnénk ezeknek a műveknek teret adni. Úgy beillesztve a műsortervünkbe, hogy színészközpontúak tudjunk maradni. Abban a színházban hiszek, amelyik irodalom és színészközpontú. A rendező nálam a harmadik helyen van, mondom ezt úgy, én is rendező vagyok. S ilyen tapasztalatból már most el tudom mondani, hogy a közönségünk elkezdett egy hullámhosszon gondolkodni velünk, mert a következő évadra 15 százalékkal több bérletet váltott úgy, hogy jövőre kettő kortárs darabot tűzünk műsorra, de, ha jól megnézzük, még hozzá jöhet a Fellini Országúton című filmjéből készült előadás is, hiszen azt jómagam alkalmaztam színpadra. Így három kortárs darabunk lesz.