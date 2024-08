-A feltehetően bencés szerzetesek által lejegyzett Intelmek szöveg ezúttal a Szent Márton-bazilikában hangzik el. Ott, ahol maga Szent István és fia is többször megfordult. A templomban, amelynek alapfalai ma is őrzik államalapító királyunk emlékét, és ahol az ő kérésére a bencés szerzetesek mindennap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Azon a helyen, amely középkori felújításának és felszentelésének 800. évfordulóját ünnepli idén a közösség - részletezte Mispál Attila, aki egy kivétellel a kezdetek óta rendezi a zenés előadást.

Az évek során a Pannonhalmi Főapátság több helyszínén is előadták a művészek az Intelmek szövegét. Fotó: Főapátság

11 színész, 10 zenésszel

A szöveg – ahogy 2019-től minden évben – Nádasdy Ádám kortárs fordításában hangzik majd el, aki kifejezetten a pannonhalmi Intelmek-előadásra készítette el ezt a változatot.

Míg az elmúlt 19 évben mindig egy színművész tárta a közönség elé a szöveget egy improvizatív zenész kíséretében, addig a jubileumi előadásra a Pannonhalmi Főapátság minden eddigi szereplőt visszahívott. Két év kivételével pedig az összes előadásról érkezik valaki: Seres Zoltán – Grencsó István, szaxofon (2004), Lőrinszky Attila, nagybőgő (2005), Bogdán Zsolt – Horváth Kornél, ütőhangszerek (2006), Trill Zsolt (2007), Mizsei Zoltán, ének, elektronika (2008), Kovács Frigyes (2009), Szabó Dániel, zongora (2010), Tulipán Marci (2011), Újhelyi Kinga (2012), Molnár Piroska – Ágoston Béla, fúvós hangszerek (2013), Szalma Tamás – Kiss Zsolt, orgona (2015), Szamosi Zsófia – Lantos Zoltán, kétnyakú elektromos hegedű (2017), Tóth Szabolcs, szitár (2018), Binder Károly, zongora (2019), David Yengibarian, akkordion (2020), Jávori Ferenc „Fegya”, elektromos zongora (2021), Für Anikó (2023).

Szabadtéren is bemutatták zenészek közreműködésével az előadást. Fotó: Főapátság

Egy-egy szín az Intelmekből

- Nem lehet meghatottság nélkül szemlélni a neveket. Dobog a szívem, ahogy olvasom – teszi hozzá Attila. - Ez egy egyszeri lehetőség, ilyen többet biztosan nem lesz. Nagyon izgalmasnak ígérkezik az este, csupa olyan színész és zenész érkezik, akik egyszer már előadták a teljes Intelmeket. Most inkább csak az a feladatuk, hogy egy-egy színt megvillantsanak az egykori műsorból, vagy a jelenlegi zenei világukból. A színművészek közül tizenegyen tudnak eljönni. Rangidősként Molnár Piroska nyitja az előadást, őt követi az első Intelmek színésze, Seres Zoltán és ők is fejezik majd be, mintegy kettős keretbe foglalva a produkciót.