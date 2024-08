A Kulturális Örökség Napjainak (KÖN) Európa szerte egyik legfontosabb célja, hogy a közösségek lehetővé tegyék értékeik bemutatását, megismertetését másokkal, vagy akár saját közösségükkel is. Az értékek szakszerű megőrzése közös cél és érdek, a közösségeknek e téren is óriási szerepük és felelősségük van - írja felhívásában a hazai koordinációért felelő ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság.

A Hegykői Csipkeház csatlakozik a Kulturális Örökség Napjainak rendezvénysorozatához.

A 2024-es év témája Európa-szerte az utak-kapcsolatok-hálózatok. A Hegykői Csipkeház tökéletesen tud kapcsolódni ehhez a témához. Először volt a ház, ami önmagában is műemlék és érték. Ezt töltötte meg a tulajdonos, Cseh Zoltánné, az azóta hungarikummá vált höveji csipkegyűjteménnyel. Ehhez kapcsolta hozzá a kertet, amiből kitartó munkával fűszer- és gyógynövénykertet varázsoltak az értő kezek. Ahol kert van, oda kell pajta is, így az is csatlakozott az egyre inkább kuriózummá váló értékteremtéshez.

De az utak-kapcsolatok-hálózatok témakör magához a höveji csipkéhez is kapcsolható. Aki tudja mi a pókolás, az máris rájöhetett, miért. A fehér anyagon hófehér, vékony cérnával varrt változatos mintáknál bonyolultabb, ugyanakkor szebb "hálózat" kevés létezik.

Szeptember 21-én és 22-én Európa-szerte a kulturális örökségeket ünneplik. A Hegykői Csipkeházban szombaton és vasárnap ingyenes lesz a belépés. Vasárnap 11-től 17 óráig két höveji varróasszony, Farkas Katalin és Véghné Lőrincz Ágnes népi iparművészek mutatják be a höveji csipke készítésének technikáját. Az érdeklődők ki is próbálhatják a varrást.

A mise után, körülbelül fél 12 órakor az Agyagosszergényi Kiss István Néptáncegyüttes lép fel a Csipkeház udvarán. Délután három órakor séta indul a gyógynövénykertben Bujnáné Kenyeres Klára kertészmérnök vezetésével. A belépés a vasárnapi programokra is ingyenes, a népi iparművész höveji varróasszonyok munkáiból a helyszínen vásárolni is lehet.