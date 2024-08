Nem csak egy szimpla divatbemutató, ahol modellek sétálnak a színpadon. A magyar népmese, monda és ballada világból építkezünk – mondta el Németh Hajnal Aurora győri születésű divattervező és iparművész.

Táncosokkal elmesélve

- Fontos kiemelni, hogy nem hagyományőrzésről van szó, hanem újragondolásról, mind a mesés divatbemutató műsorában mind pedig a bemutatott ruhákban és kiegészítőkben. Mindig igyekszem új történeteket hozni, emellett az is nagyban segíti a divatbemutatók folyamatos megújulását, hogy a néptáncegyüttesek is mindig hozzáteszik a maguk szikráját, egyedi értelmezését. A Pinnyédi Hídpikniken most vagyunk először így egy válogatást hoztunk régebbi és újabb előadások történeteiből, a győri csapattal egy hónapja dolgozunk ezen a mesés divatbemutatón. Már ma kora reggeltől itt vagyunk, hogy elvégezzük az utolsó simításokat, a lányokkal közel három órán át dolgozunk a frizurákon, sminkeken és öltözeten, még a cipőfűzőket is lecseréljük megfelelő színűre. Minden apró részletnek stimmelnie kell, hiszen mégiscsak egy divatbemutatóról van szó.