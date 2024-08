A Budapest Közép-Európai Divathét – BCEFW – keretében kiállításon és pódiumbeszélgetésen mutatja be a Nemzeti Színház nagyszínpadi díszfüggönyének tervezése során alkalmazott mesterséges intelligencia eredményt.

– A pódiumbeszélgetésen szemléltetjük az iparművész alkotói folyamatokat úgy, hogy történeti áttekintésre, népművészeti kincseink felmutatására, az új technológiák érintésére és a divat tendenciáinak tudatosítására is kísérletet teszünk. A Nemzeti Színház leendő nagyszínpadi díszfüggönyéből két hímzett sávot mutatok meg a közönségnek, emellett autonóm textiljeimből is válogattam néhányat – árulja el Kustán Melinda arról, milyen különleges élményben lesz részük az érdeklődőknek. Kiállító társa Springer Orsolya, a Kézimunka Akadémia egyik alapítója három öltözéket mutat be, melyeket matyó motívumok inspirációjára készült díszítménnyel gazdagított, a haute couture-ra jellemző magas minőségi elvárásoknak megfelelő elvek szerint.