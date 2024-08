Egy-egy „lombrészlet” 60-szor 80 centiméteres felület, ami sokkal nagyobb, mint amekkorát kézzel szoktak hímezni. 1:1 arányban elkészítettem valamennyi hímzésminta rajzát és azok színterveit. Minden bársony sáv, amin egy-egy asszony dolgozik, 10,5 méter hosszú és 156 centiméter széles. Emberes feladat pusztán csak megfogni is. Egy ilyen mintaegység 300-500 munkaóra alatt készíthető el. A függöny mára már 85 százalékban elkészült.

Honfoglalás kori minta inspirációjára készült hímzés részlete. Fotó: Szabó Béla

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napját – gazdag programmal - a Nemzeti Színházban ünnepeltük. Összehívtuk a hímzést végző asszonyokat, akik akkor találkoztak egymással először. Itt láttam első alkalommal függesztve, nagy méretben a már meghímzett darabokat. Megrendítő érzés volt, hogy amit elképzeltem, az kezd formát ölteni. A darabok összeállítására csupán egy alkalmas műhelyt találtam az országban. A szegedi szabadtéri színpad díszletműhelye lesz az utolsó munkaállomása a projektnek. Nagyon vágyom már arra, hogy egyben lássam a nagyszínpadi díszfüggönyt.

– A gyökereinket, a múltunkat ismerhetjük meg a függönyre hímzett motívumokból, de a hírek szerint a jövőnket is. Hogyan lehet ez?

– 2018-ban kezdtem el a tervezést, majd megérkezett a világjárvány. A kutatást tudtam folytatni a könyvtárakban, de utazni nem lehetett. A kutatási területem a 17. századtól a 20. századig tartott, négyszáz évet felölelve. Felmerült bennem, hogy vajon hova fog fejlődni a díszítő művészet, a hímzéskultúránk. A mesterséges intelligenciát hívtam segítségül. Mintegy 9 ezer fotót dolgoztam fel a hatvan tájegységből, hogy megtanítsam a magyar motívumkincsre, majd közreműködésével elkészült a 60-adik, a jövőnk mintája, amit június 4-én be is mutattam.

2024. június 4., a Nemzeti Összetartozás napja a Nemzeti Színházban. Fotó: Szabó Béla

Fotó: SZABO-BELA/OTTEVENY

– A tervek szerint mikor készül el ez a különleges alkotás?

– Az élet nagyon sok váratlan élethelyzetet hoz, sok hímzővel dolgozok együtt, ez a határidőt elbizonytalanítja némileg, de az idén szeretnénk befejezni. Nagyon várjuk már, hogy egyben láthassuk. Az asszonyok az életük kiemelkedő részének élték meg, hogy részt vehettek ebben a fantasztikus alkotó munkában. Egyikük találón azt mondta: én most behímeztem magam a történelembe. Így is van, hiszen mindegyikük megtervezte a monogramját és belerejtette a mintába. Ez azért volt fontos számomra, mert szeretném, ha az egyéni alkotó erő ünnepe is lenne ez a közös alkotás. Szeretném együtt tartani a hímzőkből szervezett csapatomat, tervezem már a következő munkánkat, de erről még nem szeretnék többet elárulni.