- Maga a projekt 2020-ban indult, az ásatások pedig 2021-ben kezdődtek Gőgh Zoltán a Krav-Maga Sportegyesület vezetője sportolóival, illetve a Pécsi Tudományegyetem régész tanszékének hallgatóival, valamint érdeklődő civilekkel és önkéntesekkel, de idéntől már az Ikva-menti Örökségkutató Egyesület is besegített. Az egész projektet pedig a Soproni Múzeum és a soproni önkormányzat támogatja - kezdett bele dr. Mrenka Attila. - Idén befejezzük annak a szelvénynek a feltárását, amit még 2021-ben kezdtünk meg, idő közben nyugati irányban további szelvényeket is feltártunk. Négy év távlatából mondhatom, hogy ez az ásatás okozott számunkra meglepetéseket is - mondta el.