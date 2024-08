- Vajon az idegenforgalom ki tudja ezt a nagyszerű természeti adottságot aknázni? – kérdeztük Csobayné Pintér Éva idegenvezetőt, turisztikai projektmenedzsert.

– Győr az ország harmadik műemlékekben leggazdagabb és a folyók városaként különleges vonzerővel rendelkezik. A gönyűi torkolati műtárgy elkészülte, a vízszint kedvező alakulása, a hajózási lehetőségek javulása, számos turisztikai programlehetőség létrehozására ösztönzött sokakat Győrben és a Szigetközben egyaránt az elmúlt években. A GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Élményprogramok idegenvezetőjeként úttörő voltam, amikor éppen 10 évvel ezelőtt elkezdtük hajós Naplemente-túráink szervezését, amelyek annak ellenére, hogy a sétányok még csak akkoriban épültek és a vízszint is nagyon változó volt, gyorsan népszerűvé váltak. A program akkor az újdonság erejével hatott, sőt egy kis belvárosi sétával is kiegészítettük. Az elmúlt években többször megújítottuk ezt a kedvelt programot és új hajós városnézéseket is beépítettünk kínálatunkba, hogy több időpont és program közül választhassanak a vendégek.