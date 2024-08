Ahogy az elmúlt években, így most is nagyon szép és gazdag évad vár a nagyérdeműre győri és vidéki helyszíneinken, jól ismert és kedvelt művekkel, ugyanakkor nem maradhat el a wow-élmény sem, hisz olyan kuriozitásokkal örvendezteti meg a zenekedvelőket és - értőket a fantasztikus társulat, ami már most felcsigázhatja az érdeklődést.

A mi műfajunk olyan, hogy vannak benne ismétlések és örökérvényű repertoárdarabok, melyeket időről időre elő kell venni, de mindig találunk olyan új darabokat és szereplőket az évadunkhoz, ami mindig ad neki egy plusz ízt és hangulatot. Ezt rejti a Korszakok mottónk is

– foglalja össze a következő időszak tematikáját Fűke Géza igazgató.

Győri Filharmonikus Zenekar

A Győri Filharmonikus Zenekar az új, 2024/2025-ös évadot hagyományosan A zene világnapi műsorral indítja október 1-én, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc ismert műveivel, a színpadon a szólistát, Balog József zongoraművészt üdvözölhetjük. Nagy megtiszteltetés, hogy a júniusi karmesterkurzus után visszatér az együtteshez Martin Sieghart, a világszerte ismert és elismert dirigens. A grazi Akadémia volt karmester professzorával több évre tekint vissza a zenekar kiváló együttműködése, az őszi nagy bérletes programjának szólistája Selina Ott trombitaművész lesz, a 2018-as ARD müncheni versenyének győztese. Majd kapcsolódva a születésnapi évfordulóhoz a második félidőben csendül fel az igazi csemege, Bruckner III. szimfóniája.

Tudta, hogy a győri székesegyház kottatára 144 olyan kéziratot őriz, mely magán viseli a kiváló karnagyának, orgonistájának, Istvánffy Benedek keze nyomát? Ehhez kapcsolódva érkezik egy másik jelentős évforduló a XVIII. századból: 250 évvel ezelőtt írta a Szent Dorothea misét, amit Zichy Ferenc püspök aranymiséjére komponált, erről Istvánffy Benedek méltatója úgy fogalmazott, szerényebb méreteivel is a kor magyarországi egyházzenei termésének legjavához tartozik. Ezt vezeti elő a Győri Filharmonikus Zenekar a világhírű Philharmonia Chor Wien közreműködésével ősszel, mint ismert a kórus Mozart Requiemjével már bemutatkozott a győri közönség előtt. Szakrális bérletünkben a nagyhéten Rossini Stabat Mater című siraloménekét tűzzük műsorra a Nemzeti Énekkar közreműködésével.