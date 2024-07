Katalin és Roland Sopronba költözése nem csupán szakmai, hanem személyes kihívásokkal is járt. Egyéves kislányukkal érkeztek, így a színházba való beilleszkedés és a város felfedezése mellett a család mindennapi életét is meg kellett szervezniük. A fiatal művésznő elmondta, hogy a társulat és a város közössége rendkívül befogadó volt, ami nagyban megkönnyítette számukra az átmenetet. A színház vezetősége és a kollégák pedig mindenben segítették őket, beleértve a lakhatás megoldását és a gyermekfelügyeletet is.

Arra a kérdésre, hogy mennyire voltak meglepve, amikor mindkettőjüket leszerződtették, a színészházaspár elmondta, hogy meglepte őket a döntés, de nagyon örültek a lehetőségnek.

- Már az elején az volt a célunk, hogy egy színházhoz szerződjünk és rendkívül boldogok vagyunk, hogy a színház vezetősége megértette és támogatta ezt az elképzelésünket. Különösen hálásak vagyunk Eperjes Károly tanár úrnak, aki meghívott bennünket Sopronba, és azért a bizalomért is, amelyet a színház igazgatója, Kiss József szavazott nekünk - mondták.

Labánné Szalai Katalin és Labán Roland - Fotó: Szalay Károly

Labánné Szalai Katalin a Pacsirta című előadásban nyújtott kiemelkedő teljesítményével vált ismertté a soproni közönség előtt. A következő évadban három darabban is láthatják majd őt, ami újabb kihívásokat és lehetőségeket hoz számára. Labán Roland az elmúlt időszakban három produkcióban is szerepelt, a jövő évadban pedig többek között az Országúton című darabban, a bolond karakterét alakítja majd.

A közönség reakciói mindig motiválóak. A Pacsirta előadása után, amikor láttuk a nézők meghatott tekintetét igazolta számukra, hogy a munkánk értékes és hatással van a hallgatóságra - tudtuk meg a színésznőtől. Roland hozzáfűzte, hogy különösen fontosnak tartja azt is, amikor iskolás csoportoknak játszanak, mert ha egy kötelező programként látogatott előadáson sikerül felkelteni a fiatalok érdeklődését, az mindenkinek igazi elismerés.

- Az itt kapott szerepek és feladatok lehetőséget adnak számukra, hogy kiteljesedjünk művészként, a közönség bizalma és a pozitív visszajelzések pedig motiválnak bennünket arra, hogy a legjobb formánkat hozzuk minden előadásban - zárták a beszélgetést.