A MiniBalett tanfolyamot tavaly indította útjára a Győri Balett, azonban már előtte is nagy hangsúlyt fektettek a legkisebbek oktatására, hogy közelebb hozzák őket a táncművészethez. Szalai Judit táncművész kezdetekben a Matiné Szombatok alkalmával tanította a lelkes óvodásokat.

Balettcipőben és kisszoknyában álltak a szülők elé a legkisebb balettnövendékek. Fotó: Csapó Balázs

- Akkora sikere lett a foglalkozásoknak, hogy ki kellett bővítenünk és teljes éven át tartó kurzust indítottunk két korcsoportnak. Minden héten péntek délután találkoztunk a 4-5 valamint 6-7 éves ovis, kisiskolás fiatalokkal, hogy hétről-hétre újabb lépéseket tanulhassanak - mondta el Szalai Judit.

A szeptemberben kezdő csapat nagyrészt megmaradt a második félévre, de azért akadt egy-két ki- és becsatlakozó is.

- Háromszor 10 alkalom elég volt arra, hogy végigvegyük a balett alapmetodikáját és elsajátítsák a mozdulatokat a gyerekek. Rengeteget fejlődtek az egy év alatt, látható a balett jótékony hatása. Lépésről-lépésre haladtunk, hogy könnyen vegyék az egyre nehezedő gyakorlatokat. A kisebbeknél még játékosabbak voltak a foglalkozások, míg a nagyobbaknál már több volt a szakmai óra - fejtette ki Szalai Judit. Kiemelte: Szeptembertől egy újabb csapatot indítanak, a meglévő két csoporttal pedig folytatják a munkát már haladó szinten.

Játékos formában sajátítják el a balett alapjait. Így a megfelelő nyújtást is. Fotó: Csapó Balázs

A pénteki évadzárón végre a szülők is bepillantást kaphattak min is ügyködtek fél éven át a gyermekeik. Karácsonykor az első félévzáráskor is nagy sikert aratott a bemutató. Szalai Judit szerint sokszor az anyukák, apukák, nagyszülők izgatottabbak mint a gyerekek, év közben is próbáltak néha belesni egy-egy délutánra.

Nem csak apró táncoslábú növendékek, de a Győri Balett két kiváló táncművésze is fellépett az együttes stúdiójában: Daichi Uematsu és Herkovics Eszter Adria adott ízelítőt a GisL című darabból.

- Ezzel a bemutatóval szerettünk volna még nagyobb kedvet csinálni a kitartó munkához, illetve megmutatni, hogy a táncos világba milyen magaslatokig lehet eljutni - fűzte hozzá Judit, aki rövidebb koreográfiát is összeállított a leendő táncosoknak. Ezzel nem titkolt célja, hogy tanítványai később nagyobb közönség előtt is megmutathassák tehetségüket.