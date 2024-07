A két felsőoktatási intézmény partnerségében török, grúz, francia, orosz és magyar diákok érkeztek tanáraikkal együtt a hűség városába. A nemzetközi színházi műhelymunkák hétfőtől szombatig zajlottak, az összesen százfős nemzetközi alkotóközösség napközben öt csoportban dolgozott a Soproni Egyetem épületeiben.

Délelőttönként tanáraik vezetésével azt gyakorolták, hogyan bánhatnak a legjobban érzéseikkel, gesztusaikkal, a testükkel. A munkanapok második felében pedig már nemzetközileg is vegyes csoportokat alkotva, a Szentivánéji álom tematikája nyomán dolgoztak együtt a színházrendező szakos hallgatók vezetésével.

A színművész- és színházrendező-hallgatók az egyhetes kurzus és közös munka végére több kisebb produkciót hívtak életre, amelyet be is mutattak. Érdekesség, hogy az előadások koncepciója, szövege és még a díszletek is a helyszínen születtek meg.

A városban töltött tartalmas hét nem csak a munkáról szólt, hiszen a részt vevő külföldi és hazai diákok Sopronnal, valamint a város által kínált programokkal is megismerkedtek.