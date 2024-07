Idén ünnepli fennállásának 75. évét a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Lajta-parti város két felnőtt-­fúvószenekara, a Kühne Koncert Fúvószenekar és a Mofém Fúvószenekar. A jubileumi év alkalmából nagyszabású fúvósfesztivált szerveztek a Wittmann Bistro támogatásával a Wittmann Antal parkban.

– Leventezenekarok egészen a második világháborúig működtek Mosonmagyaróváron. 1949-ben alakult meg a Kühne Koncert Fúvószenekar és a Mofém Fúvószenekar, a mosoni és a magyaróvári városrésznek is így volt együttese. Ahogyan a kezdet kezdetén, 75 évvel ezelőtt, úgy most is a zeneiskola adja az utánpótlást a két nagy zenekarnak. Korábban a fúvószene napja keretében léptünk fel együtt. Már tavaly felmerült a gondolat, hogy a fennállásunk 75. éve kapcsán újból együtt lépjünk fel, és közben mindenki mutassa meg saját magát is – tudtuk meg Vitéz Pétertől, a Mofém Fúvószenekar elnökétől.

Az eseményt a két nagy zenekar hozta „tető alá”, bemutatkozási lehetőséget nyújtva az iskola ifjúsági fúvószenekarának is, melynek karmestere, Kovács Tamás József vezeti a Mofém Fúvószenekart is.

Elsőként a legifjabbak nyújtottak ízelítőt a Wittmann parkban tudásukból. Ifjabb Vámos Gábor vezetésével a Kühne Koncert Fúvószenekar szerepelt, majd a Mofém fúvósai szórakoztatták a közönséget klasszikus és könnyűzenei átiratokkal.

A közös muzsikálásra is lehetőség nyílt: együtt fújták mintegy százan a Star Wars és Morricone zenéit, indulókat, az eseményen közreműködött a Haller mazsorettegyesület csoportja is.

– Keressük továbbra is a fellépési lehetőségeket Mosonmagyaróváron és környékén, akár a nyár folyamán. A 06-30/288-7671-es telefonszámon lehet erről érdeklődni nálam – emelte ki Vitéz Péter.

Arról is beszámolt, hogy a 41 tagú Mofém Fúvószenekar fiatal csapat, jelenleg az átlagéletkor 18–19 év.

– Örömmel vesszük a támogatásokat is. Szeretnénk fennállásunk hetvenötödik évét méltóképp megünnepelni. Terveink között szerepel, hogy új fellépőruhát is beszerezzünk – hangsúlyozta az egyesületi elnök, megjegyezve, hogy október 19-én a Part Rendezvényházban lesz a gálaünnepük.