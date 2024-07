Első ízben szervezik meg július 5–6–7-én a Rózsaszirom Fesztivált Máriakálnokon. A színes programokkal tűzdelt eseményt pénteken este 6 órakor nyitják meg a kultúrudvaron, és átadják a rajzpályázat díjait. A kultúrházban levetítik a Megtépázott kincsünk, a Duna című filmet, este 9 órától Orosz Zoltán harmonikaművész barátaival öröm­zenél.

Szombaton 10 órától több helyszínen is várják a vendégeket: a régi iskolaudvar játszóházzal és kézműves-foglalkozással, az iskolában és udvarán intézmények és egyesületek mutatkoznak be, megtekinthető a Mosonmagyaróvári Fotóegyesület utcatárlata, illetve a mária­kálnoki iskolások és óvodások művei is.

A kultúrház udvara gasztroudvarrá alakul, a rozárium melletti színpadon zumba, jazz után a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület és a KPHV Veteránjármű-kedvelők Baráti Társasága közös bemutatóval készül. Délután fél 5-től Havas Juli író-olvasó találkozó lesz, majd a Csütörtöki Szalon szerepel és Koncz Kriszta Quintet feat. Gergely Edvárd-koncert lesz.

A falumúzeumban 10–16 óra között rózsaworkshopot szerveznek Szandrával, és tárlatvezetések is lesznek, a kegykápolnában 10–15 óra között Martinschich Balázs, a Hansági Múzeum történésze kauzolja az érdeklődőket. A rendezvénysátorban este 9 órától a Roma Soul, Oláh Gergő és zenekarának koncertje várja a vendégeket. A sportpályán 14–18 óra között rendezik meg a Rózsaszirom Bendes Trans Kupát. Szombaton és vasárnap több máriakálnoki porta is kinyitja kapuit.

Vasárnap a rozáriumnál folytatódik a program 8 órától Szigetközi Szatyor-vásárral, játszóházzal és estig tartó fellépésekkel. A templomban 11 órától az ünnepi szentmisén a Pax Humana templomi kórus működik közre.