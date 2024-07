– A települést a Krisztus utáni II–IV. század közé tehetjük. Találtunk egy száraz falazással rakott kutat. A vicust egykor nagy méretű házak alkották, cölöpszerkezetes építményekkel. Itt a leletek szerint egy gazdálkodó közösség élhetett – mutatott rá a szakember.

Kiemelte: – Érdekesség, hogy nem csak egy régészeti kor emlékei tárultak fel, az őskorból, pontosabban a bronzkorból is bukkantunk ereklyékre. A Gáta-Wieselburg-kultúrából, a Krisztus előtti 2600–2100-as időszakból temetkezéshez kapcsolódó tárgyak kerültek elő, melyeket már korábbi régészeti munkák során is találtunk Hegyeshalom más pontjain. Akkoriban a zsugorított temetkezést alkalmazták, a férfiakat balra, a nőket jobb oldalra zsugorították, előbbieket bronztőrrel, utóbbiakat bronz hajkarikával temették el. Ezekből is számos darabot kiástunk az edények mellett.

– A hegyeshalmi feltárás a településhez való személyes kapcsolódásom révén is becsületbeli ügy volt. Mivel lesznek még társasházépítések, további feladatok is várnak még ránk. Ugyanakkor a már megtalált tárgyak feldolgozása során is bukkanhatunk további érdekességekre – fűzte hozzá Czuppon Tamás.