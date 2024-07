Repertoár - A Hűség Örök Trend címmel látható a GYIK Rendezvényházban Zoób Kati, a Katti Zoób divatmárka létrehozójának kiállítása. A nemzetközi hírű divattervező kollekcióit bemutatták már Párizsban, Londonban, Frankfurtban, Dubaiban és Sanghajban. Munkásságát számos díjjal ismerték el. A Katti Zoób divatmárkát harminc éve alapította, ez a kiállítás a 25. születésnapra állt össze, először a Vigadóban állították ki a ruhákat.

Németh Majának nagyon tetszett a Katti Zoób kollekció, maga is szokott ruhákat tervezni.

Fotó: Máthé Daniella.

- A kiállítás egyfajta visszatekintés az elmúlt időszakra, ami saját maguknak a legszebb ajándék - fogalmazott Zoób Kati. A 85 különleges ruhakölteményből álló kiállítást a megnyitón ő maga mutatta be az érdeklődőknek, hangsúlyozva, hogy a ruhák történeteket mesélnek. - Ezek a történetek nemcsak az én és a családom történetei, hanem a munkatársaim történetei is. Nagyon jó érzés, hogy ez alatt az öt év alatt Magyarország fontosabb helyeit bejárhatjuk.

Végül is nem meglepő, de elsősorban a fiatalok érdeklődnek a tárlat iránt. Csoportosan és egyénileg is látogatják. Németh Maja a nagymamájával érkezett, még csak nyolc éves, de kifejezetten figyeli a divatot. - Szeretek rajzolni és vannak divattervezős füzeteim is, amikben szoktam ruhákat tervezni. Ott a babák kontúrja van megrajzolva, amiket különböző színben, fazonban és stílusban lehet felöltöztetni - újságolta lelkesen Maja és közben azt is elárulta, hogy a kiállított kollekcióból melyik a kedvence.

Zoób Kati a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnáziumban érettségizett, ezután textiljáték-tervezőnek tanult. 1979-től a Magyar Televíziónál bábkészítőként helyezkedett el. Később szabadfoglalkozású iparművészként dolgozott, 1998-ban alapította meg a Katti Zoób Divatház Rt.-t, melynek a művészeti vezetője lett. Ruhakollekcióival meghódította a világot, az ötven legsikeresebb hazai üzletasszony egyike.