Kapuváron színes és érdekes látványossága a Szent Anna-napi búcsúnak a vasárnapi, népviseletes nagymise. Színes és látványos, hiszen a helyiek ilyenkor előveszik a féltve őrzött helyi viseletet, előkerülnek a szoknyák, purucok, kobakok és fényesre pucolt csizmák, hogy a kapuváriak, úgy mint őseik, legszebb ruhájukban vegyenek részt a szertartáson, a Szent Anna-napi nagymisén. Az idei búcsún a település szülöttjét, a gyémántmisés dr. Korzenszky Richárd nyugalmazott tihanyi perjelt is ünnepelték a Szent Anna templomban.

A Szent Anna-napi szentmisét dr. Korszenszky Richárd celebrálta. Fotó: Cs. K. A.

Szent Anna-napi mise

Az idei volt a hetedik viseletes mise, az elsőt a Dr. Barsi Ernő néptánciskola munkatársai szerveztek meg. A Kapuvár Néptáncegyüttes tagjai, illetve a művészeti iskola növendékei is magukra öltötték a legszebb kapuvári viseletet és úgy vonultak be a templomba. A cél az, hogy ne felejtődjön e színes és ősi hagyomány, illetve a kapuváriak a városba érkezőknek is megmutassák őseik szokásait.

A búcsúi nagymisét dr. Korzenszky Richárd celebrálta, aki Kapuváron született és, ahogy azt elmondta: ugyan élő rokona nincs a városban, mégis ezer szállal kötődik hozzá. Richárd atya májusban ünnepelte pappá szentelésének hatvanadik évfordulóját. A kapuváriakat is részesítette gyémántmisés áldásában. Tóth Imre, a Szent Anna egyházközség plébániai tanácsadós testületének alelnöke köszöntötte. "Richárd atya élete példa előttünk. Példát mutatott hazaszeretetből, hűségből, a szülőföld szeretetéből. Köszönjük, hogy Kapuvárt mindig kiemelt helyen kezelte, hiszen minden ünnepét megosztotta velünk. Hatvan éves papságért adunk most hálát, emberséggel és hálás szívvel köszönjük a kegyelmeket"-fogalmazott Tóth Imre.

Korzenszky Richárd hangsúlyozta: Kapuvár hazavár!

- Ezer szállal kötődöm a városhoz, noha nincs itt már élő rokonom. Egy hónappal ezelőtt egy újmisén vehettem részt a templomban és megrendültem. Itt kereszteltek, itt bérmáltak, ez a templom sokat jelent nekem. Itt látogattuk a Betlehemet, idejártunk hajnali misékre, sosem felejtem el az éjféli miséket, a záróénekét: Úr Jézus szülését pásztorok jelentik... Kapuvár egy olyan város, amely meghatározta az életemet. Szent Anna ünnepe van. Népviseletbe öltözött sokaságot látok. A népviselet kifejezi, hogy gyökereink vannak, őriznünk kell azokat, tisztelve a hagyományokat és nyitottnak kell lenni Jézus üzenetére: Jöjjetek hozzám mindnyájan!-osztotta meg gondolatait Richárd atya.