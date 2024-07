Radó-sziget Dél

Átsétálva a Radó-sziget déli részére azonnal egy hatalmas medenceszínpad látványa fogad, ahol helyi gyermekzenekarok örvendeztetik esténként a részvevőket. Beljebb érve Meseváros fogad számos szabadtéri ügyességi játékkal, kergethetünk halakat, célba juttathatunk golyókat, elsajátíthatjuk a hullahoppozás technikáját, vagy beülhetünk az éppen aktuálisan futó bábelőadásra. Azt szokták mondani, aki kíváncsi hamar megöregszik, de ez a Győrkőc alatt nem érvényes, így nyugodtan kipróbálhatjuk a jövőbelátó standot is, amit a Vers-játszó-tér követ. Itt a legnépszerűbb kortárs írókkal, költőkkel is találkozhatunk személyesen, hogy a mesék világát otthon is megteremthessük. A csodaceruzával a gyerekek megszerkeszthetik saját folyóiratukat vagy illusztrálhatják saját verseiket.

A GyőrkőcFesztivál ideje alatt minden helyszínen sós és édes finomságokkal, hűsítőkkel várják a kilátogatókat. A mentőszolgálat szakemberei pedig a biztonságért és az esetleges baj minél gyorsabb lereagálásért felelnek a rendezvény teljes területén.

Aki még nem tette kalandozzon el az idei 17. GyőrkőcFesztiválra, mert mesés vizes programok vasárnap estig várják a kicsiket és nagyokat!