Az idei nyár új produkciója a különleges játszóhely 25. évada. Daniel Serafin, a Szentmargitbányai Kőfejtő operajátékainak intendánsa örömét fejezte ki, hogy megkezdődtek a helyszíni próbák. Mint mondta, az egész csapat lázasan készül a premierre. Az előadást, amire a határ magyar oldaláról is sok látogatót várnak, július 10. és augusztus 24. között láthatja a nagyközönség. Portálunk korábban a produkció előkészületeiről is beszámolt.

Giuseppe Verdi Aida-ja felejthetetlen fülbemászó dallamaival és izgalmas szerelmi történetével az operairodalom egyik legkedveltebb és leggyakrabban játszott darabja. A rendezéssel ismét a Thaddeus Strassberger és Giuseppe Palella párost bízták meg, akik a 2021-es Turandot előadást vitték nagy sikerrel színre. Az ázsiai hangulatvilág után most a fáraók Egyiptomába kalauzolnak.

„Szeretnénk egy olyan élménydús produkciót létrehozni, amilyet még a kőfejtő sikerekben bővelkedő története során sem nagyon láthatott a nagyérdemű”- mondta a rendező és díszlettervező Thaddeus Strassberger. Szenzációs látványt nyújtanak például a szokatlan méretű és ilyen léptékben még nem alkalmazott vízeffektek. A jelmeztervező, Giuseppe Palella is kiemelte, hogy az Aida produkciójával szeretnék túlszárnyalni a Turandot előadásán szerzett élményeket. Hozzátette, most a jelmezek még részletgazdagabbak és a színpadkép is nagyobb és sokkal összetettebb. Mindehhez társulnak a tűz- és vízeffektek, és még sok más meglepetés vár a nézőkre. Pompás és látványos tömeg- és kaszkadőrjelenetek váltják a költői, bensőséges pillanatokat, miközben a népek közötti konfliktus hátterében szemtanúi lehetünk az etióp hercegnő, Aida és az egyiptomi hadseregparancsnok, Radamesz megható és egyben tragikus szerelmi történetének.

A PIEDRA Fesztiválzenekar Iván López-Reynoso karmesterrel az élén a garancia a minőségre. A 34 éves, nemzetközi hírnévnek örvendő művész rendszeresen dolgozik a Philharmonia Zürich, az Orquesta Sinfonica de Madrid és a Mexikói Nemzeti Szimfonikus Zenekarral. Irányítása alatt olyan nemzetközileg elismert énekesek, mint Leah Crocetto, Jorge Puerta, Raehann Bryce-Davis és Nagy Zoltán kápráztatják el a közönséget.