– A művelődési ház a mélyebb, bensőséges hangulatú programok többségének túl nagy, ezért szerettem volna egy kis „fészket” kialakítani. Még az újdonság erejével hat, de remélem, később is ilyen nagy lesz az érdeklődés. Bízom benne, hogy egyre többen leülnek itt egy kicsit beszélgetni, jól érezni magukat – fogalmazott Fehér Réka. – A célom az volt, hogy ismerjük meg egymást más, a hétköznapi életből nem ismert oldalunkról is. Legyen tere a helyi alkotóknak. Már várom a bátor jelentkezőket, akik szeretnék megmutatni alkotásaikat a következő évben. Most a Nagybácsai Ikonfestő Műhely kiállítása látogatható július 12-ig, ezt megelőzően pedig egy écsi fotós, Tóth Szabolcs tárlata volt látható.

Fehér Réka tollaslabdaklubot is létrehozott, ami a mai napig működik. Mint mondta, néhány éve egyik megvalósult ötlet hozta a másikat, és Écs színes, vibráló településsé vált, a történetbe pedig jól illeszkedik a most megnyitott Pajta.