Az elmúlt időszakban több sikeres programot is megvalósítottunk. Az egyik kiemelkedő rendezvényünk Almásy gróf életrajzának bemutatója volt, amely különleges előadásként, vonzotta a közönséget. Egy másik jelentős esemény Kubassek János geográfus, Atlasz varázsa című könyvének bemutatója volt, ahol a résztvevők rengeteg információval lettek gazdagabbak. Nagy kedvencem volt annak a magángyűjteménynek a bemutatása is, ahol a Hűség Városáról készült térképeket mutattuk be, köztük olyan kincseket, amelyeket máshol még nem láthatott a közönség. Mindig sikeres a könyvbörze is, ahol akár ritkaságokra is bukkanhatnak az érdeklődők