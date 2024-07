A jelenleg látogatható 14 állandó és időszaki kiállítás minden korosztály számára kínál érdekességeket.

Az Esterházy-palotában tekinthető meg a 2024-es év kiemelt kiállítása 24-szer a pokolban címmel, mely Győr II. világháborús bombázásának eseményeiről és legendáiról számol be, de itt található a 20. század első feléből származó, pompás festészeti, szobrászati és grafikai anyag impozáns válogatása is, mely a Radnai-gyűjtemény kiemelt darabjaival a Modern Árkádia vidékére kalauzolja az érdeklődőket.

A római kor rejtelmeit a Várkazamata–Kőtár hűvösében fedezhetik fel, a Best of billufeszt pedig csodás mesevilágba repít, ahogy a Kovács Margit állandó kiállítás is a kerámiák tükrén át – és a sor itt még nem ér véget.

Bővebben a további kiállításokról és kedvezményekről a múzeum weboldalán olvashatnak.

Az állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező győri lakosok a lakcímkártya felmutatásával érvényesíthetik a kedvezményt.