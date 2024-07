Amonazro, etióp király szerepében Gangsoon Kim-et, valamint Nagy Zoltánt láthatjuk, Ramfisz főpap szerepén pedig Jongmin Park és Insung Sim osztoznak. Ivan Zinoviev és Artyom Wasnetsov alakítják az egyiptomi királyt. A főpapnő szerepében a csodás Melissa Purnellt, míg a hírnők szerepében Xhoiden Dervishit hallhatjuk majd. A fellépők közül Ivan Zinoviev, valamint Leo An korábbi sikeres fellépéseiknek köszönhetően kaptak most is meghívást.

A Philharmonia Chor Wien együttesét a korábbi években már sokszor bizonyító Walter Zeh tanította be. A fénytechnika és effektek tervezésére Driscoll Otto világítástervezőt kérték fel. Egymás után harmadszorra irányítja Ran Arthur Braun az egyes jeleneteket látványos elemekkel aláfestő és teljes erőbedobással dolgozó kaszkadőrök csapatát.

A bolygó hollandi

Az elmúlt évek során a Szentmargitbányai Kőfejtő operaelőadásainak minősége és művészeti koncepciója jelentős fejlődésen ment keresztül, az egyes produkciók a rendezéseknek köszönhetően a vájtfülű, operaértő közönség mellett egy szélesebb, a kultúra iránt érdeklődő hallgatóságot is bevonzanak. „Magasabbra téve a lécet, újabb kihívásokat keresve szeretnénk az operairodalom további darabjainak színrevitelével próbálkozni. A folytatásban elsőként több okból is Richard Wagner A bolygó hollandi című operájára esett a választásunk: a Wagner operák legrövidebb és legszórakoztatóbb darabjáról beszélünk, mely csodálatos dallamaival és intenzitásával ragadja magával a hallgatóságot, ezen kívül pedig az elátkozott tengerészről szóló hátborzongatóan romantikus történet széles körökben ismert és befogadható. Az egyik legszebb európai szabadtéri színpad, a Szentmargitbányai Kőfejtő tökéletes kulisszája lehet Wagner érzelmi és tengeri viharainak és reményeink szerint a rendezés majd azokat a hallgatókat is megérinti, akik először hallgatnak bele Wagner világába.“ – fejtette ki Ottrubay István, az Esterhazy Privatstiftung elnöke.