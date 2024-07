A könnyűzene, a világ- és a népzene, a jazz egyaránt felcsendül a Tízforrás színpadain. Országos, sőt nemzetközileg ismert előadókkal találkozhatunk kertekben, fák alatt, csillagok fényében, családias hangulatban a fesztiválon.

A Punnany Massif új fellépő a Tízforráson, minden bizonnyal belopják magukat a közönség szívébe.

Forrás: Tízforrás

- A szabadtéri koncerteknek mindig különös varázsa van. Ez a mostani fesztivál, a jubileumra való tekintettel, kicsit más lesz, mint az eddigiek. A húsz év ellenére fiatalosabb lendületet kap, a törzsközönségünk mellett igyekszünk megszólítani az ifjabb korosztályt is - mondta el Jakab Zsolt szervező. Hozzátette, a Tízforrást mindig is a minőségi, színvonalas művészeti programok jellemezték. Ez idén sem lesz másként. Hagyomány, hogy mindig visszatekintenek a korábbi évek rendezvényeire és az újak mellett meghívnak olyan előadókat is, akik emlékezetes koncertet adtak.

- Vannak olyan fellépőink, akik most más formációval érkeznek, mint korábban. Ilyen például Szűcs Krisztián, őt legutóbb a Budapest Bár koncertjén láthattuk, de járt nálunk a Heaven Street Sevennel (HS7) is. Idén vele nyitjuk július 12-én, pénteken 20 órakor Hegykőn a grófkertben a szabadtéri színpad programjait, ami a nagyobb koncerteknek lesz a helyszíne. Kiss Tibi a Quimbyből az Aranyakkord formációval tér vissza. Koncertjeik a szobazene hangulatot idézik meg, velük meghittebb közegben, János bácsi házának udvarán találkozhat vasárnap a közönség. Kardos-Horváth Jánost a Kaukázus zenekarból ismerhetjük, most pedig a Hahó Együttes gyakorló apukákból álló gyerekzenekarával érkezik - sorolta a fellépőket a kulturális fesztivál "motorja", aki fejből fújja, hogy milyen ismert és kevésbé ismert, de minőséget képviselő művészeti együttesek mutatkoztak már be az elmúlt évek alatt Hegykőn.

A nagy visszatérőket is említi Jakab Zsolt. Közéjük tartozik a Kossuth-díjjal és több rangos zenei díjjal kitüntetett Csík zenekar, akik idén a zárókoncertet adják. Az Aurevoir ethno-beat zenekar, a Magashegyi Underground alternatív rock együttes és Berecz András mesemondó, akit soha nem lehet megunni. Az újonnan debütálók közül a hazai speed-folk-freak-punk nagyköveteinek számító Bohemian Betyarst és a Punnany Massifot érdemes megemlíteni. Utóbbiak funk-rockot, népzenét és elektronikát ötvöző hip-popot játszanak. Valamint itt lesz formációjával az egyik legjobb hazai jazzbőgős, Egri János is.