A sorozat együttműködő partnere az Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft., a koncertek helyszíne pedig a fertődi Esterházy-kastély csodálatos Apolló-terme. Az immár hagyományosnak számító nyári programsorozaton ezúttal is a történetileg tájékozott előadásmód megannyi kiváló hazai és külföldi képviselője fog fellépni.

Fotó: Mag Norbert

Az első, júliusi Haydn-Mozart hétvégén Haydn-szimfóniákkal és Mozart zongoraversenyeivel indul az idei nyári koncertszezon Eszterházán Berecz Mihály és Somlai Petra nagyszerű billentyűs művészek és a régizenejátszás hazai mesterei, a Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar előadásában.

A következő hétvégén színpadra lép az Orfeo Zenekar mellett társegyüttesük, a komoly nemzetközi hírnévvel is rendelkező Purcell Kórus is, akik elismert szólisták – Kalafszky Adriána, Thurnay Viola, Bárány Péter, Borka Ákos, Komáromi Márton és Melkovics Zoltán – előadásában megszólaltatják Joseph Haydn mellett a nagy eszterházai előd, Gregor Joseph Werner műveit is a kastély falai között. Ezt követően Berecz Mihály és Somlai Petra billentyűs játékát élvezhetjük: négykezes és kétzongorás estjeiken ismét Haydn és Mozart művei jutnak főszerephez.