- Sopron díszpolgára, Lehár Ferenc jó kapcsolatot ápolt Puccinivel, aki azt mondta, ha Lehár operákat írna, a legnagyobb vetélytársa ő lehetne. Még az is előfordult, hogy egy baráti találkozáson játszottak együtt Bécsben. Egyikük jobb, másikuk bal kézzel, amolyan örömzenélésként. Puccini többször járt Magyarországon a budapesti Királyi Operaházban is. Amikor Pesten a jelenlétében játszották a Manon Lescaut-t, az első felvonás után hatszor, a második után nyolcszor, a harmadik után tízszer hívták ki a színpadra. A zeneszerző szerette felügyelni, hogyan kerülnek színpadra a művei. Így 1906-ban a Pillangókisasszony színpadra állításában is részt vett nálunk. A karmesterek nem vették jó néven, ha kritikusan fogalmazott, így sok feszültséggel zajlottak a próbák, mikor ő megjelent. Szerette a magyar virtust, még a Rákóczi-indulót is ismerte, sőt énekelte is Budapesten egy ünnepségen. Akkor írták róla: „Puccini a Rákóczi-indulót úgy énekelte, mint egy kuruc.” - beszélt a zseniális olasz zeneszerzőt Magyarországhoz kötő emlékekről Kóczán Péter, aki 2013 óta irányítja a Soproni Szimfonikusok munkáját. A zenekar az évi 15-20 koncert mellett minden évben két-három zenés produkció közreműködője a soproni Petőfi Színházban és a Fertőrákosi Barlangszínházban.