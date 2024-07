A főszervező kifejezett kérése volt, hogy Franciaországban is az „Átjárók” című műsorunkat adjuk elő, amelyben a Kárpát-medence sokszínű táncait mutattuk be, többek között az ajaki asszonycsárdást, rábaközi táncokat, a gyimesből egy verbunkrészletet, férfi pontozót, egy Bodrogközi oláhost és Magyarbődi párost. Természetesen egyéb tájegység táncaival is készültünk, így az érdeklődők Erdély és Felvidék táncait is láthatták. Hatalmas sikerünk volt, a közönséget magával ragadta magyar tánckultúránk és viseleteink gazdagsága. Azt gondolom a magyar tánc virtuózitása a nemzetközi porondon minden téren kuriózumnak számít. Mind a tíz napban a nagyszínpadon kaptunk lehetőséget a fellépésre, az összes előadásunk telt házas volt és szerencsére a közönség a tapsokkal sem fukarkodott