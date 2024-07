Útravaló hangjátékok

- Már látom, ahogy a weboldalamról letöltött hangjátékok megelevenednek egy hosszú autópályán haladó jármű hangdobozában. Érzem és lüktet bennem, miként a hallgatóban is lüktet T. Horváth József gyönyörűen megkomponált zenéje. Nem sima kísérőzene, nem aláfestő muzsika az övé, hanem a zene testvérmúzsai ölelkezése ezekkel a megelevenedett vallomásokkal. Most ezt nyújthatom át szülővárosomnak. S persze mindazoknak, akik szeretik a hangjátékokat, és mindig is örömmel ültek a rádió elé az elmúlt 70-80 évben - mondta végezetül Zentai László, megköszönve Ács Tamásnak a mesteri dramatizálást, T. Horváth Józsefnek a zenei festményeket, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium tárcavezetőjének, hogy ezeknek a hangjáték-varázslatoknak a teljes finanszírozását vállalta. A hangoskönyv már elérhető az író weboldalán.

A keverőpult túloldalán

A beszélgetés végén érdekességként azokról a pozitív élményeiről is mesélt Zentai László, amikor korábban a stúdiókban a nem a keverőpult mögött ült, hanem a riportalanyoknak fenntartott székben.