Milyen visszajelzéseket kapnak a látogatóktól, hogyan alakult a két kastély látogatottsága?

A Széchenyi-kastély tavaly december végén nyitott újra három év zárva tartást követően, így ott az első félév látogatói számairól tudok beszámolni. Félév alatt közel 20.000 főt fogadtunk és 12 eseményt szerveztünk, többek közt a Múzeumok Éjszakáját, a Széchenyi KultúrCafé-t, irodalmi és zongora estet, míg a történeti kertben – hagyományőrzők részvételével – a Balassi Bálint Emléknapot, lovas attrakciókkal. Legfőbb kihívásunk az, hogyan tudjuk fokozni a visszatérő vendégeink arányát, ezért is tartom fontosnak a programkínálat folyamatos fejlesztését, illetve a helyi közösségek minél szélesebb körű bevonzását.

A nagycenki Széchenyi-kastély tavaly év végén nyitotta meg újra kapuit Fotó: Máthé Daniella

– Ami az Esterházy-kastélyt illeti, a turisztikai főszezont követően érdemes számokról beszélni, hiszen számos újítást vezettünk be még az előszezonban: mérsékeltük jegyárainkat, hogy versenyképesebb legyen az ajánlatunk és új, állandó programokat vezettünk be. Jelentős ugrást a nyugati szárny megnyitása hozhat, tervezetten 2025-ben. Látogatói visszajelzéseink nagyon jók, mind a kolostor, mind a két kastély tekintetében, amelyek visszaköszönnek közösségi médiafelületeink értékeléseiben is.

A kastély hatalmas parkja, pihenésre és kellemes sétára csábítja a látogatókat Fotó: Máthé Daniella

Sikerült bevonniuk a helyi közösségeket és fiatalokat a központ tevékenységeibe és programjaiba?

– Gyakornoki és közösségi szolgálati programunk is van műemlék-helyszíneinken, amelyeken elsősorban a helyi iskolákban tanuló fiatalok vesznek részt. Ők már a következő generáció tagjai, akik, ha pozitív élményeket gyűjtenek nálunk, a környezetükben lévő kulturális örökségek rajongóivá válhatnak a jövőben. Emellett ajándékboltjainkban, kávézóinkban helyi termelők portékái is kaphatók és számos térségi szolgáltatónak adunk munkát.

A Sopronbánfalvi Kolostorhotel kapcsán is van előrelépés?

– A Sopronbánfalvi Kolostor sokak számára felfedezésre vár, hiszen jelentőségéhez mérten kevesen ismerik. Az elmúlt egy évben teljesen megújult a gasztro kínálata, amit pozitívan értékelnek betérő vendégeink. Előtérbe kerültek a hagyományos ízek modern köntösben, a kézműves sörök és a Soproni borvidék tételei, valamint a helyi termelők kínálata. Ami a Kolostor Hotelt és Éttermet illeti, legfőbb értéke a komplexitás: kiváló esküvőhelyszín, ahol lehetőség van fotózkodni, a polgári és egyházi szertartásokat megtartani, majd a násznépnek az ünnepi ebédet vagy vacsorát elfogyasztani, majd megszállni. Emellett kiváló közösségi és rendezvény tér is, amit bizonyít, hogy itt állt júniusban színpadra Grecsó Krisztián egy önálló esttel. És ha még egy titkot is elárulhatok, nálunk rejtőztek el a Tankcsapda és a Halott Pénz zenekar tagjai is, mielőtt felléptek a SopronFest-en.