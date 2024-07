A szervező, Győri Művészei és Fesztiválkozpont Facebook oldalán azt írja, eső esetén, ha a technika is engedi, mindenképp megtartják a Republic koncertet! Az előrejelzések szerint, a koncert kezdésig eláll az eső!

Kérik továbbá a rendezvényre érkezőket, addig is figyeljék folyamatosan Facebook oldalukat!

Zenészek, énekesek, DJ-k

A Győri Rotary Fröccsnapok keretében szombaton rendezik meg a Színpadra fel! zenei tehetségkutatót a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezésében. A Színpadra Fel! Zenei tehetségkutatóra a 14 év feletti, Győr-Moson-Sopron vármegyei énekeseket, zenészeket, valamint idén lemezlovasok jelentkezését is várták.

A zsűri tagjai között szerepel Pálfi Bogi, a tavalyi győztes Honey Jeans zenekar frontembere, RockMilady, Boros Csaba a Republic frontembere és DJ Spigiboy, a DJ Szövetség alelnöke. A Színpadra fel! Zenei tehetségkutató médiapartnere a Kisalföld.

Az eseményen tízen kaptak lehetőségek arra, hogy a város előtt, a Dunakapu téren álljanak színpadra szombaton délután. A formációk egyesével mutatkoznak be a közönség és persze az ítészeknek.

A döntősök névsora: Czvitkovics Réka, DJ Roll R (A DJ kategória győztese), Fekete Hold, Hadaró Botond, Holik Csaba (A közönségszavazás nyertese) Joulence, Levelező Tagozat, PéDé, Rigó Balázs, Vadvágány, Vipers, Zurkó Liliána.

A fellépések után a Republic ad este 8 órától nagyszabású koncertet a téren, a zenei tehetségkutató győztesét pedig este tíz órakor hirdetik majd ki az eseményen.

A tehetségkutató első helyezettje idén is a „Győr Zenei Felfedezettje” díj mellett egy profi videóklip elkészítésének lehetőségét kapja a várostól. A második helyezett díja 250 ezer forint, a harmadiké 150 ezer forint.

Közben ne felejtsük el a rendezvény jótékony hagyományát sem. Idén is hangulatos rendezvényre készültek a szervezők: a faházaknál is szépen gyűltek az adományládákban a forintok. Sokan látogattak ki a borús idő ellenére is a Dunakapu térre, fogytak a főként fehér- és rozéborból készült italok: a kis- és nagyfröccs, de a hosszúlépés mellett vicét és házmestert is sokan kértek.