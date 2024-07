A fiatal színész nagyon jól érzi magát Sopronban, az évad különösen izgalmas és változatos volt számára. Korábban nem járt Sopronban, a próbafolyamatok során azonban annyira megismerte és megszerette a várost, hogy már édesanyjával folytatott beszélgetései során is észrevette, hogy otthonának tekinti és úgy is beszél róla.

Várhelyi Áron a Pacsirta című darabban hatalmas sikerrel formálta meg az Inkvizítort Fotó: Rombai Péter

Áron pályája már gyerekkorában elkezdődött, hiszen szülei is színművészek, így gyakran látogatta előadásaikat. Igaz, hogy voltak időszakok, amikor dacból más pályát fontolgatott, de végül mégis a színészet mellett döntött.

- Az én utam egyértelműen a színpad volt, nem is értem, hogy gondolhattam mást - mesélte nevetve. - Rendkívül hálás vagyok a Sopronban kapott lehetőségekért, valamint a próbák, előadások és az évad során tapasztalt barátságos légkörért. A kollégákkal való közös munka mindig jó hangulatban telik, ami motivál a mindennapi feladatokban. Igaz, hogy a különböző karakterek megformálása hatalmas kihívás, de óriási öröm is, ezért rengeteg pozitív élménnyel jár a munka. Amikor például a "Pacsirta" előadása szünetelt, már alig vártam, hogy újra színpadra léphessek és előadhassam a darabot - mondta.

A "Pál utcai fiúk" című előadásban Geréb szerepét is játszotta, amit nagyon szeretett, úgy érzi sikerült hitelesen megformálnia az áruló karakterét. Az ifjú színész a jövő évadban a "Hair" című musicalben a vietnámi háborúba készülő Claude Bukowski karakterét fogja megformálni, ami egy teljesen más jellegű feladat, mint a korábbiak.

- Minden fiatalnak van egy lázadó korszaka, és ez a darab is erről szól. Édesanyám és édesapám történetei alapján van egy képem erről az időszakról, ami segíteni fog a szerep megformálásában. Bár még mélységeiben nem gondolkodom a nehézségein, de bízom benne, hogy sikerül hitelesen közvetítenem a karaktert.

A Mélységek és magasságok évadában Áron több másik darabban is szerepel majd, például Molnár Ferenc "Játék a kastélyban" című művében, valamint a "Phil Collins" című darabban is. Varga Leventével és Labán Rolanddal egy kamaraszínházi előadásra is készülnek, erről azonban egyelőre nem árulhatott el részleteket.