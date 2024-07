"A fotós küldetése megörökíteni a pillanatot. Ha végignézzük Csigó Gergely képeit, azt látjuk, hogy elemi erővel, határozottan vésődnek szemünkbe a Tízforrás nagyszerű pillanatai" - ezt Jakab Zsolt mondta a megnyitón a kiállított fotókról. A méltató szavakkal azt is elismerte, hogy a fotós maradéktalanul elvégezte a feladatot, amivel évekkel ezelőtt megbízták.

- Gerinek a fotózás, mint egy szerelem, az élete része. Hobbinak indult, de mára szenvedélyévé vált. Ez a munkája, kitölti a napjait akkor is, amikor éppen nem dolgozik. Azt vallja, az egyetlen dolog, ami sosem lesz kínos egy régi fényképen, az az őszinte emberi érzelem. Fotóin ezért mindig az ember van a központban. Az érzelmeket, a pillanatokat fénnyel veti papírra és zárja örökre keretbe, hogy ott lehessenek mindenki falán. A képek egy része olyan fellépőket ábrázol, akik a Tízforrás emblematikus előadóivá váltak az évek alatt, és olyanok is vannak közöttük, akik csak egyszer jártak nálunk, de azóta is emlékezetes koncertet adtak. Felidézik azokat is, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk. Gondolok itt a fejkendős Bözsi nénire, ő rendszeres fesztiválozó volt műfajtól függetlenül. És gondolok Tompos Kátyára is, akinek közeli halála ad szomorú aktualitást a róla készült fotónak - tette hozzá Jakab Zsolt.