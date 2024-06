Évente egy estére országszerte életre kelnek egy éjszakára a kiállítóterek a Múzeumok Éjszakáján, melynek keretében meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Az kezdeményezéshez a Soproni Múzeum - amelyet idén Az Év Múzeuma 2024 címmel is díjaztak -, kiállítóhelyei is csatlakoztak, A Múzeumnegyedben, Macskakő Gyermekmúzeumban, Központi Bányászati Múzeumban, Lenck-villában és Tűztoronyban tematikus tárlatvezetések és előadások mellett, zenei programok is várták az érdeklődőket.

A Macskakő Gyermekmúzeum gombfoci-edzőteremmé vált ezen a napon, ahol az érdeklődök többféle asztalon próbálhatták ki a sportot, de Inczédi Gergely egy mini-tárlaton is bemutatta a relikviáit.

A Múzeumnegyedben többek között bemutatták Széchenyi István halálakor viselt öltözetét, ami a Soproni Múzeum egyik legjelentősebb tárgyegyüttese. Dr. Kelemen István előadásából az is kiderült, hogy az értékes relikviák hogyan kerültek a nagycenki családi sírboltba, milyen viszontagságokon mentek keresztül, és miként sikerült megmenteni azokat a teljes enyészettől.

A tárlatvezetések és zenés produkciók mellett a látogatóknak bemutattak egy majdnem 160 éves nagyméretű panorámafotót is egy kamarakiállítás keretében, amely képet ad arról, hogy az újkortól a 20. század közepéig hogyan változtak a látképek és a városképek.