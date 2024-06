– Egyre nehezebb dolgunk van ilyen téren, hiszen bátran mondhatjuk, hogy tehetségesebbnél tehetségesebb gyerekek táncolnak nálunk, viszont igyekszünk mindig igazságosan dönteni a szerepeket illetően és testhez állóan kiosztani azokat. Márciusban álltunk neki a munkafolyamatnak, és kezdtük el a koreográfiákat és betanításukat. Szerencsénk van, hiszen sok szülői segítséget is kapunk, mivel természetesen van, hogy heti több órára is be kell hozniuk a gyerekeket amíg tart a betanítási időszak, illetve a díszletekben és a háttér munkálatokban is készségesen segítenek nekünk. Nem csak mi, mint mesternők élveztük az új darab összeállítását, de a gyerekek is hihetetlenül várták már a végkifejletet, a látványt és a jelmezeket – tette hozzá Bianka.

A testvérpár nap mint nap azért dolgozik, hogy akiket tanítanak, szerepelhessenek nagy közönség előtt, megmutathassák magukat és hogy megismerjék ezt a nagyon nehéz, de csodaszép szakmát. Rengeteg munkával érik el ezt a szintet, ami majd tovább viszi őket az útjukon.